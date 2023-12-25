В Днепре в АНД районе сгорел 43-летний мужчина

В воскресенье, 24 декабря, на линию «101» сообщили о пожаре на улице Новоковальская Амур-Нижнеднепровского района.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что на территории частного домовладения внутри одноэтажной летней кухни горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали. В доме ГСЧС-ники обнаружили тело 43-летнего мужчины.
К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
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