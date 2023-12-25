В Днепре в АНД районе сгорел 43-летний мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что на территории частного домовладения внутри одноэтажной летней кухни горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.

В воскресенье, 24 декабря, на линию «101» сообщили о пожаре на улице Новоковальская Амур-Нижнеднепровского района.

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