В стиле Миядзаки: в сквере Металлургов в Днепре появились странные ворота (ФОТО)

В Днепре постепенно продолжают реконструировать сквер Металлургов.

В сквер Металлургов в Днепре, который начали реконструировать еще до большой войны, теперь ведут дизайнерские ворота. Изменения заметила днепрянка Татьяна Мелешко.

Зеленую зону, расположенную на углу проспектов Нигояна и Мазепы, начали приводить в порядок еще в 2021 году. Прошлым летом здесь появились новые фигурки из аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Теперь начали устанавливать забор.

Сквер Металлургов уже имеет дизайнерские центральные ворота, красота, — пишет Татьяна в Facebook.

Странные ворота, ведущие к скверу, напомнили горожанам анимации Хаяо Миядзаки.

Супер! Как раз в стиле Миядзаки, а все кому не нравится — сидите дома и скучайте по совковой архитектуре, – отмечают днепряне.

Местным понравились изменения в сквере, который еще несколько лет назад был заброшенным, однако есть и те, кому дизайн не впал в душу.

Ужас, а не ворота. Как в концлагерь.

Разные у нас представления о красоте… И кто же творец?

Интересно, а вместо этого ужас, можно было сделать конструкцию более красивой, например… ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЕЖИ?! Во дворе война, а они фигней страдают.

Надо идти посмотреть, потому что с фото не очень понятно, как это выглядит на самом деле.

Но положительных отзывов тоже много:

Какой замечательный креативчик! Супер ворота!

Замысел классный, подходит к стилистике сквера, детям явно входят и фигуры в парке, зайдет и вход. Уверен, что большинство, которому не понравился вход, туда даже не ходят, а тупо сидят на скамейках под подъездом и вообразили себя фейсбучными специалистами! Сквер разноплановый, он удовлетворяет интересы и детей – детские площадки, и подростков – спортивные, и площадка для выгула собак, и можно просто быть прогуляться.

Напомним, реконструкцию сквера Металлургов начали еще в 2021 году и должны были закончить в 2022, но из-за войны работы приостановили. Теперь понемногу нагоняют потраченное время.

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