В стиле Миядзаки: в сквере Металлургов в Днепре появились странные ворота (ФОТО)

В сквер Металлургов в Днепре, который начали реконструировать еще до большой войны, теперь ведут дизайнерские ворота. Изменения заметила днепрянка Татьяна Мелешко.
Зеленую зону, расположенную на углу проспектов Нигояна и Мазепы, начали приводить в порядок еще в 2021 году. Прошлым летом здесь появились новые фигурки из аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Теперь начали устанавливать забор.
Сквер Металлургов уже имеет дизайнерские центральные ворота, красота, — пишет Татьяна в Facebook.
Странные ворота, ведущие к скверу, напомнили горожанам анимации Хаяо Миядзаки.
Супер! Как раз в стиле Миядзаки, а все кому не нравится — сидите дома и скучайте по совковой архитектуре, – отмечают днепряне.
Местным понравились изменения в сквере, который еще несколько лет назад был заброшенным, однако есть и те, кому дизайн не впал в душу.
Ужас, а не ворота. Как в концлагерь.
Разные у нас представления о красоте… И кто же творец?
Интересно, а вместо этого ужас, можно было сделать конструкцию более красивой, например… ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЕЖИ?! Во дворе война, а они фигней страдают.
Надо идти посмотреть, потому что с фото не очень понятно, как это выглядит на самом деле.
Но положительных отзывов тоже много:
Какой замечательный креативчик! Супер ворота!
Замысел классный, подходит к стилистике сквера, детям явно входят и фигуры в парке, зайдет и вход. Уверен, что большинство, которому не понравился вход, туда даже не ходят, а тупо сидят на скамейках под подъездом и вообразили себя фейсбучными специалистами! Сквер разноплановый, он удовлетворяет интересы и детей – детские площадки, и подростков – спортивные, и площадка для выгула собак, и можно просто быть прогуляться.
Напомним, реконструкцию сквера Металлургов начали еще в 2021 году и должны были закончить в 2022, но из-за войны работы приостановили. Теперь понемногу нагоняют потраченное время.
Читайте также:
Автор:
Субсидия для жителей Днепра назначается два раза в год –…
В Днепре мужчина чуть не умер во время шопинга на…
Опубликовал полный календарь праздничных мероприятий в Днепре.
В Днепре водитель не захотел везти едущую на похороны сына…
Спасибо нашим защитникам!
Субсидия для жителей Днепра назначается два раза в год – на отопительный и не отопительный периоды. Получить ее можно в любое время – для этого необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда или сделать это через портал учреждения. Но…
В последнюю неделю уходящего года многие жители Днепра устраивают корпоративы или решают где и с кем будут отмечать Новый год. Для многих праздник в ресторане большой компанией оказывается не по карману и тогда на выручку приходит аренда домов для проведения…
В Днепре мужчина чуть не умер во время шопинга на "Озерке".
Опубликовал полный календарь праздничных мероприятий в Днепре.
К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.
В Днепре водитель не захотел везти едущую на похороны сына пенсионерку.
На Днепропетровщине настоящая зима – снежит с самого утра! Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
Подводную елку установили вблизи Днепра.
Это был курьер одной из служб доставки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!