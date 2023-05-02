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У Дніпрі потрощили та облили пивом Котобус

Сьогодні 12:51
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У Дніпрі дорослі познущалися над Котобусом, що в сквері Металургів.

Новости Днепра про У Дніпрі потрощили та облили пивом Котобус

Зелененький Котобус, що в сквері Металургів, постраждав від вандалів. Його залили пивом та потрощили. Повпливали і затяжні дощі. Через постійну вологу дерев’яна підлога просіла та деформувалася. 

Котобус встановили ще в 2021 році, коли розпочали реконструкцію скверу Металургів. Зелена споруда, схожа на мультяшний автобус з відомого аніме Хаяо Міядзакі “Мій сусід Тоторо”, призначена для використання дітьми, але дорослі іноді залазять всередину та відпочивають з алкоголем. Про це пише “НМ“. 

У вівторок, 2 травня, комунальники почали ремонт споруди. Вони вже демонтували стару зруйновану дерев’яну підлогу Котобуса. У планах ще облаштовувати металеву решітку якісною і щільною OSB – плитою.

Крім цього, співробітники КП миють інші фігури, де вандали залишили написи та малюнки. 

Новости Днепра про У Дніпрі потрощили та облили пивом Котобус

Новости Днепра про У Дніпрі потрощили та облили пивом Котобус

Новости Днепра про У Дніпрі потрощили та облили пивом Котобус

Нагадаємо, реконструкцію скверу Металургів почали ще в 2021 році та мали закінчити в 2022, але через війну роботи призупинили. Раніше ми писали, що в Котобуса з’явилися нові казкові друзі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі потрощили та облили пивом КотобусУкраїнська

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