Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У стилі Міядзакі: у сквері Металургів у Дніпрі з’явилися дивні ворота (ФОТО)

У стилі Міядзакі: у сквері Металургів у Дніпрі з’явилися дивні ворота (ФОТО)

Сьогодні 13:56
просмотров

У Дніпрі потроху продовжують реконструювати сквер Металургів.

Новости Днепра про У стилі Міядзакі: у сквері Металургів у Дніпрі з'явилися дивні ворота (ФОТО)

До скверу Металургів у Дніпрі, який почали реконструювати ще до великої війни, тепер ведуть дизайнерські ворота. Зміни помітила дніпрянка Тетяна Мелешко. 

Зелену зону, розташовану на розі проспектів Нігояна та Мазепи, почали приводити до ладу ще у 2021 році. Минулого літа тут з’явилися нові фігурки з аніме Хаяо Міядзакі “Мій сусід Тоторо”. Тепер почали встановлювати паркан. 

Сквер Металургів вже має дизайнерські центральні ворота, краса, – пише Тетяна у Facebook.

Дивна брама, яка веде до скверу, нагадала містянам анімації Хаяо Міядзакі. 

Супер! Як раз в стилі Міядзакі, а всі кому не подобається сидіть вдома і сумуйте за совковою архітектурою, – зауважують дніпряни.

Місцевим сподобалися зміни у сквері, який ще декілька років тому був занедбаним, проте є й ті, кому дизайн не запав у душу. 

Жах, а не ворота. Як в концтабір.

Різні в нас уявлення про красу… І хто ж творець?

Цікаво, а замість цього жахіття, можна було зробити конструкцію гарнішою, наприклад… ПРОТИТАНКОВІ ЇЖАКИ?! На дворі війна, а вони фігнею страждають.

Треба йти подивитися, бо з фото не дуже зрозуміло як це виглядає на справді.
 
Але позитивних відгуків теж багато:
 
Який чудовий креативчик! Супер ворота!
 

Задум класний, підходить до стилістики скверу, дітям явно заходять і фігури в парку, зайде і вхід. Впевнений, що більшість, якій не сподобався вхід, туди навіть не ходять, а тупо сидять на лавках під під’їздом та уявили себе фейсбучними фахівцями! Сквер різноплановий, він задовольняє інтереси і дітей – дитячі майданчики, і підлітків – спортивні, і майданчик для вигулу собак, і можна просто бути прогулятися.

Нагадаємо, реконструкцію скверу Металургів почали ще в 2021 році та мали закінчити в 2022, але через війну роботи призупинили. Тепер потроху наганяють згаяний час. 

Читайте також:

Новости Днепра про У стилі Міядзакі: у сквері Металургів у Дніпрі з'явилися дивні ворота (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Тролейбуси не ходять далі ж/м Перемога-3.

ТОП-10 причин через які мешканцям Дніпра можуть скасувати субсидію
Новини Дніпра
Сьогодні 14:47
ТОП-10 причин через які мешканцям Дніпра можуть скасувати субсидію

Субсидія для мешканців Дніпра призначається двічі на рік – на…

Скільки коштує доба оренди будинку у Дніпрі на свята: «у ньому не чути сирен» (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
Скільки коштує доба оренди будинку у Дніпрі на свята: «у ньому не чути сирен» (ФОТО)

В останній тиждень року багато мешканців Дніпра влаштовують корпоративи або…

У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”
Новини Дніпра
Сьогодні 12:54
У Дніпрі чоловік знепритомнів під час різдвяного шопінгу на “Озерці”

У Дніпрі чоловік ледь не помер під час шопінгу на…

Наверх