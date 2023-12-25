У стилі Міядзакі: у сквері Металургів у Дніпрі з’явилися дивні ворота (ФОТО)

До скверу Металургів у Дніпрі, який почали реконструювати ще до великої війни, тепер ведуть дизайнерські ворота. Зміни помітила дніпрянка Тетяна Мелешко.
Зелену зону, розташовану на розі проспектів Нігояна та Мазепи, почали приводити до ладу ще у 2021 році. Минулого літа тут з’явилися нові фігурки з аніме Хаяо Міядзакі “Мій сусід Тоторо”. Тепер почали встановлювати паркан.
Сквер Металургів вже має дизайнерські центральні ворота, краса, – пише Тетяна у Facebook.
Дивна брама, яка веде до скверу, нагадала містянам анімації Хаяо Міядзакі.
Супер! Як раз в стилі Міядзакі, а всі кому не подобається сидіть вдома і сумуйте за совковою архітектурою, – зауважують дніпряни.
Місцевим сподобалися зміни у сквері, який ще декілька років тому був занедбаним, проте є й ті, кому дизайн не запав у душу.
Жах, а не ворота. Як в концтабір.
Різні в нас уявлення про красу… І хто ж творець?
Цікаво, а замість цього жахіття, можна було зробити конструкцію гарнішою, наприклад… ПРОТИТАНКОВІ ЇЖАКИ?! На дворі війна, а вони фігнею страждають.
Задум класний, підходить до стилістики скверу, дітям явно заходять і фігури в парку, зайде і вхід. Впевнений, що більшість, якій не сподобався вхід, туди навіть не ходять, а тупо сидять на лавках під під’їздом та уявили себе фейсбучними фахівцями! Сквер різноплановий, він задовольняє інтереси і дітей – дитячі майданчики, і підлітків – спортивні, і майданчик для вигулу собак, і можна просто бути прогулятися.
Нагадаємо, реконструкцію скверу Металургів почали ще в 2021 році та мали закінчити в 2022, але через війну роботи призупинили. Тепер потроху наганяють згаяний час.
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