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  • В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

Сегодня 15:19
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В Днепропетровской области разоблачили чиновника, присвоившего 1 млн гривен бюджетных средств.

Новости Днепра про В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

Речь идет о сотруднике квартирно-эксплуатационного управления, разработавшем схему хищения государственных средств через заключение договоров о поставках товаров для нужд воинских частей.

Как установили следователи, должностное лицо в 2023 году заключило договор о передаче в службу правопорядка военного имущества общим количеством 500 единиц стоимостью более 1 млн гривен.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в офисных помещениях изъяли ноутбуки, журналы учета и другую документацию о хозяйственной деятельности управления, содержащую информацию о совершенном преступлении.

Собранные улики исследуют эксперты.

Чиновнику сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

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