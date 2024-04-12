В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

Речь идет о сотруднике квартирно-эксплуатационного управления, разработавшем схему хищения государственных средств через заключение договоров о поставках товаров для нужд воинских частей.
Как установили следователи, должностное лицо в 2023 году заключило договор о передаче в службу правопорядка военного имущества общим количеством 500 единиц стоимостью более 1 млн гривен.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в офисных помещениях изъяли ноутбуки, журналы учета и другую документацию о хозяйственной деятельности управления, содержащую информацию о совершенном преступлении.
Собранные улики исследуют эксперты.
Чиновнику сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге видели "торнадо".
В Кривом Роге молодой человек напал на прохожего.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Кривого…
В Кривом Роге из разбитого взрывом дома пришлось отселить 36…
Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.
Получилась "зажигательная" свадьба.
В Подгородном продолжаются поиски пропавшей 13-летней девушки.
Мэра Новомосковска, подозреваемого во взятке, взяли под стражу.
В Кривом Роге видели "торнадо".
Напротив ЦУМа в Днепре находится небольшое старое трехэтажное здание. Ему уже более 100 лет и за всю свою долгую «жизнь» это здание успело побывать и доходным домом, и коммунальной квартирой, а сейчас – это небольшой торговый центр с офисами и…
В Днепре вот-вот расцветет сирень.
Мужчину удалось довезти в больницу живым, но на следующий день он скончался.
Хорошего дня, друзья!
Мухтару ищут новых хозяев, которые позаботятся о псе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!