На Дніпропетровщині посадовця підозрюють у привласненні 1 млн: на чому наживався

Мова йде про співробітника квартирно-експлуатаційного управління, який розробив схему розкрадання державних коштів через укладання договорів про постачання товарів для потреб військових частин.
Як встановили слідчі, посадовець у 2023 році уклала договір про передачу до служби правопорядку військового майна загальною кількістю 500 одиниць вартістю понад 1 млн гривень.
Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта та в офісних приміщеннях вилучили ноутбуки, журнали обліку та іншу документацію про господарську діяльність управління, яка містить інформацію про вчинений злочин.
Зібрані докази досліджують експерти.
Посадовцю повідомили про підозру в привласнені, розтраті або заволодіння майном, шляхом зловживанням службовим становищем. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.
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