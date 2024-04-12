На Дніпропетровщині посадовця підозрюють у привласненні 1 млн: на чому наживався

У Дніпропетровській області викрили посадовця, який привласнив 1 млн гривень бюджетних коштів.

Мова йде про співробітника квартирно-експлуатаційного управління, який розробив схему розкрадання державних коштів через укладання договорів про постачання товарів для потреб військових частин.

Як встановили слідчі, посадовець у 2023 році уклала договір про передачу до служби правопорядку військового майна загальною кількістю 500 одиниць вартістю понад 1 млн гривень.

Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта та в офісних приміщеннях вилучили ноутбуки, журнали обліку та іншу документацію про господарську діяльність управління, яка містить інформацію про вчинений злочин.

Зібрані докази досліджують експерти.

Посадовцю повідомили про підозру в привласнені, розтраті або заволодіння майном, шляхом зловживанням службовим становищем. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Читайте також:

Українська

Автор: