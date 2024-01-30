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В Днепропетровской области 34-летний мужчина полез в петлю

Сегодня 09:29
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Самоубийцу спасли полицейские и медики.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 34-летний мужчина полез в петлю

19 января на линию «103» поступил вызов от полиции о суицидальной попытке у 34-летнего мужчины.

Медики Терновской подстанции ЭМП сразу выехали по указанному адресу. Прибыв, они выяснили, что полицейские уже сняли с петли мужчину и начали оказывать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщила медик Светлана Зайчикова на своей странице в ФБ.

Бригада срочно приступила к оказанию экстренной медицинской помощи пациенту: иммобилизация шейного отдела позвоночника, кислородная поддержка, инфузия, противосудорожная терапия, обезболивание, психоэмоциональная поддержка, – отметила Светлана.

Мужчину госпитализировали в больницу в Павлограде. Почему он решился на самоубийство – пока неизвестно.

Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших близких, поговорите с ними, а лучше — обратитесь за помощью к специалистам!

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