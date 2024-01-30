На Дніпропетровщині 34-річний чоловік поліз у петлю

Самогубцю врятували поліцейські та медики.

19 січня на лінію “103” надійшов виклик від поліції про суїцидальну спробу у 34-річного чоловіка.

Медики Тернівської підстанції ЕМД відразу виїхали за вказаною адресою. Прибувши, вони з’ясували, що поліцейські вже зняли з петлі чоловіка та почали надавати першу медичну допомогу.

Про це повідомила медик Світлана Зайчикова на своїй сторінці у ФБ.

Бригада терміново розпочала надання екстреної медичної допомоги пацієнту: іммобілізація шийного відділу хребта, киснева підтримка, інфузія, протисудомна терапія, знеболення, психоемоційна підтримка, – зазначила Світлана.

Чоловіка госпіталізували до лікарні у Павлограді. Чому він наважився на самогубство – поки невідомо.

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