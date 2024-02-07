В Днепре «заминировали» филармонию: что известно

Во вторник, 6 февраля, неизвестные сообщили о минировании Днепровской филармонии имени Когана.
Об этом рассказали в Днепровском городском совете.
Сотрудники взрывотехнического отдела полиции обследовали здание, никаких взрывных предметов они не нашли. К счастью, информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре правоохранители искали взрывчатку в «Дафи» и «МЕТRО»: детали.
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Александра Лучка
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