У Дніпрі “замінували” філармонію: що відомо

У вівторок, 6 лютого, невідомі повідомили про замінування Дніпровської філармонії імені Л. Когана.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Співробітники вибухо-технічного відділу поліції обстежили будівлю закладу, жодних вибухових предметів вони не знайшли. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку в «Дафі» та «МЕТRО»: деталі.
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