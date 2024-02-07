У Дніпрі “замінували” філармонію: що відомо

"Мінери" не заспокоюються...

У вівторок, 6 лютого, невідомі повідомили про замінування Дніпровської філармонії імені Л. Когана.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Співробітники вибухо-технічного відділу поліції обстежили будівлю закладу, жодних вибухових предметів вони не знайшли. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку в «Дафі» та «МЕТRО»: деталі.

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