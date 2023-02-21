Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенки

Сегодня 12:57
просмотров

Жизнь побеждает!

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенки

Несмотря на войну и все трудности, Днепр продолжает жить и бороться.

За прошедшие сутки в городе на свет появились 16 детей.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них девять девочек и семь мальчиков. Четырех детишек родили женщины-переселенки.

И это еще раз доказывает, что украинцы – очень сильные.

Мы обязательно выстоим и победим! Слава Украине!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенкиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенкиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 14:21
    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину

    В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.

    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

    На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:47
    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

    В Днепре уже несколько дней царит весенняя погода: солнечные приятные…

    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Новости Днепра
    Сегодня 10:12
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение

    Берегите себя!

    Последние новости

    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину
    18 февраля ушел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 29-летнего мужчину

    В Днепре разыскивают 29-летнего Крота Николая.

    Сегодня 14:21
    1
    просмотров
    Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре
    Разлом щита и остатки тоннеля: какие секреты таит склон парка Шевченко в Днепре

    На Монастырский остров в Днепре сегодня можно добраться только двумя способами – вплавь на лодке или байдарке, или по мосту, который ведет от парка Шевченко. Когда мост еще не был возведен, попасть на остров можно было по воде. Но большинство…

    Сегодня 13:17
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина вызвал эвакуатор, чтобы украсть авто у «друга»
    На Днепропетровщине мужчина вызвал эвакуатор, чтобы украсть авто у «друга»

    Полицейские рассказали о довольно интересном способе угона авто.

    Сегодня 13:03
    просмотров
    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду
    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду

    У днепрян космические долги по водоснабжению.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина
    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

    Сегодня, 21 февраля, жители жилых массивов Покровский, Красный Камень и Парус жалуются на плохой напор воды.

    Сегодня 11:59
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

    На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины

    В Днепре мужчина погиб во время пожара.

    Сегодня 10:57
    просмотров
    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)
    В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

    В Днепре уже несколько дней царит весенняя погода: солнечные приятные дни и немного морозные ночи.

    Сегодня 10:47
    0
    просмотров
    В Днепре спасают 47-летнего мужчину, которому взрывом оторвало ноги
    В Днепре спасают 47-летнего мужчину, которому взрывом оторвало ноги

    В Днепре спасают мужчину, у которого остановилось сердце и оторвало ноги взрывом.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение

    Берегите себя!

    Сегодня 10:12
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх