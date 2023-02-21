В Днепре за прошедшие сутки на свет появились 16 детей: 4 родили переселенки

Несмотря на войну и все трудности, Днепр продолжает жить и бороться.
За прошедшие сутки в городе на свет появились 16 детей.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Из них девять девочек и семь мальчиков. Четырех детишек родили женщины-переселенки.
И это еще раз доказывает, что украинцы – очень сильные.
Мы обязательно выстоим и победим! Слава Украине!
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