В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

В Днепре уже несколько дней царит весенняя погода: солнечные приятные дни и немного морозные ночи.

Но это не мешает «экстремалам» идти на лед.

Так, в Днепре посреди реки на льдине заметили человека.

Видео опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что на льдине стоит мужчина. Как он туда попал – загадка, возможно, ходил по льду где-то у берега, льдина вместе с ним откололась и поплыла по течению.

Надеемся, горожанина спасут!

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