Но это не мешает «экстремалам» идти на лед.
Так, в Днепре посреди реки на льдине заметили человека.
Видео опубликовали в социальной сети.
На кадрах видно, что на льдине стоит мужчина. Как он туда попал – загадка, возможно, ходил по льду где-то у берега, льдина вместе с ним откололась и поплыла по течению.
Надеемся, горожанина спасут!
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