Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

Сегодня 10:47
просмотров

В Днепре уже несколько дней царит весенняя погода: солнечные приятные дни и немного морозные ночи.

Новости Днепра про В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)

Но это не мешает «экстремалам» идти на лед.

Так, в Днепре посреди реки на льдине заметили человека.

Видео опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что на льдине стоит мужчина. Как он туда попал – загадка, возможно, ходил по льду где-то у берега, льдина вместе с ним откололась и поплыла по течению.

Надеемся, горожанина спасут!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре посреди реки на льдине заметили человека (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

    На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Новости Днепра
    Сегодня 10:12
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение

    Берегите себя!

    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 18:41
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

    Светлая память!

    В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей
    Новости Днепра
    Вчера 16:58
    В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей

    Недавно в Кривом Роге возле ТРЦ «ТЕРРА» неравнодушные горожане заметили…

    Последние новости

    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет
    На Днепропетровщине нашли дряхлый боярышник, которому больше 70 лет

    На Днепропетровщине нашли самый старый боярышник.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины
    В Днепре в горящем доме нашли тело мужчины

    В Днепре мужчина погиб во время пожара.

    Сегодня 10:57
    просмотров
    В Днепре спасают 47-летнего мужчину, которому взрывом оторвало ноги
    В Днепре спасают 47-летнего мужчину, которому взрывом оторвало ноги

    В Днепре спасают мужчину, у которого остановилось сердце и оторвало ноги взрывом.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение

    Берегите себя!

    Сегодня 10:12
    0
    просмотров
    Тюрьма вместо прибыли: в Новомосковском районе мужчина торговал оружием и боеприпасами
    Тюрьма вместо прибыли: в Новомосковском районе мужчина торговал оружием и боеприпасами

    В Новомосковском районе полицейские поймали торговца оружием и боеприпасами.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры
    Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

    21 февраля в 01:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Бориса Джонсона города Покров Никопольского района, горит квартира и четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Обеспечены ли жители Днепра светом, водой и теплом: ситуация на утро 21 февраля
    Обеспечены ли жители Днепра светом, водой и теплом: ситуация на утро 21 февраля

    Сегодня, 21 февраля, Днепр снабжен светом, теплом и водой.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Украинские военные остановили 11 атак в трех областях, — Генштаб
    Украинские военные остановили 11 атак в трех областях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 20 февраля отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава
    В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава

    В Днепре, сегодня, 21 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Германия продлила бесплатный проезд для украинских беженцев
    Германия продлила бесплатный проезд для украинских беженцев

    В январе власти Германии запустили бесплатный гуманитарный поезд для украинских беженцев, который перевозит их из города Перемышль в Ганновер. Планировалось, что поезд будет курсировать до февраля, но на днях было объявлено, что бесплатные рейсы для украинцев будут доступны также еще…

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх