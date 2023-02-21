У Дніпрі за минулу добу на світ з’явилися 16 дітей: 4 народили переселенки

Життя перемагає!

Попри війну та всі труднощі Дніпро продовжує жити та боротися.

Так, за минулу добу у місті на світ з’явилися 16 дітей.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Із них 9 дівчаток та 7 хлопчиків. Чотирьох діточок народили жінки-переселенки.

І це вкотре доводить, що українці – незламні.

Ми обов’язково вистоїмо та переможемо! Слава Україні!

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