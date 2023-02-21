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В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Сегодня 11:59
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Сегодня, 21 февраля, жители жилых массивов Покровский, Красный Камень и Парус жалуются на плохой напор воды.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с повреждением водопровода на ул. Набережная Заводская.

Потому временно было понижено давление воды на верхних этажах домов на этих жилмассивах. Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Гладкова, 3 снижено давление воды на верхних этажах домов на:

  • ул. Гладкова, 3, 5, 7, 7а;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 133б.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Кроме того, без воды сегодня остались жители:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 119–127;
  • ул. Казакевича, 1, 3;
  • просп. Петра Калнышевского, 15;
  • ул. Осенней, 19;
  • ул. Аксакова;
  • ул. Гордачи;
  • ул. Радио;
  • ул. Пехоты Короля, 1-22;
  • просп. Гагарина, 119-125.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

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