В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с повреждением водопровода на ул. Набережная Заводская.
Потому временно было понижено давление воды на верхних этажах домов на этих жилмассивах. Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Гладкова, 3 снижено давление воды на верхних этажах домов на:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
Кроме того, без воды сегодня остались жители:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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