В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

Сегодня, 21 февраля, жители жилых массивов Покровский, Красный Камень и Парус жалуются на плохой напор воды.

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с повреждением водопровода на ул. Набережная Заводская.

Потому временно было понижено давление воды на верхних этажах домов на этих жилмассивах. Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Гладкова, 3 снижено давление воды на верхних этажах домов на:

ул. Гладкова, 3, 5, 7, 7а;

просп. Богдана Хмельницкого, 133б.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Кроме того, без воды сегодня остались жители:

просп. Богдана Хмельницкого, 119–127;

ул. Казакевича, 1, 3;

просп. Петра Калнышевского, 15;

ул. Осенней, 19;

ул. Аксакова;

ул. Гордачи;

ул. Радио;

ул. Пехоты Короля, 1-22;

просп. Гагарина, 119-125.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

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