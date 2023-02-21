Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду

У днепрян космические долги по водоснабжению.

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», жители Днепра задолжали более полумиллиона гривен за водоснабжение.

По словам коммунальщиков, долг за водоснабжение и водоотвод составляет более 500 миллионов гривен. Кроме этого, к этому следует добавить задолженность в размере 60,9 миллионов гривен абонентской платы.

В КП «Днепропроводоканал» просят жителей Днепра платить за коммунальные услуги, чтобы работники предприятия могли обеспечивать нормальное водоснабжение в дома горожан.

Если долги будут расти, система водопроводно-канализационного хозяйства может выйти из строя и жители Днепра могут остаться без этих услуг.

Таким образом, имея собственные обязательства по уплате обязательных платежей, являющихся гарантией надежного и бесперебойного обеспечения города услугами, КП «Днепропроводоканал» не может бесплатно предоставлять услуги, — отметили в КП «Днепропроводоканал».

Тем абонентам-должникам, которые не могут в полном объеме оплатить накопившуюся задолженность, рекомендуют заключить договор реструктуризации, для этого необходимо обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП».

Напомним, ранее заместитель мэра Днепра сообщил, что жители города задолжали почти полтора миллиарда гривен за отопление.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: