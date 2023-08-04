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В Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку

Сегодня 16:19
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Теперь 19-летний парень может попасть за решетку на 10 лет.

Новости Днепра про В Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку

Вчера, 3 августа, на проспекте Поля произошел неприятный инцидент: 19-летний парень повалил женщину на землю, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Женщина обратилась к правоохранителям. Они разыскали и задержали нападавшего.

Копы изъяли у злоумышленника золотую цепочку и вернули владелице.

Новости Днепра про В Днепре юноша повалил женщину на землю и сорвал с ее шеи цепочку

4 августа следователи сообщили молодому человеку о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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