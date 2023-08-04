У Дніпрі юнак повалив жінку на землю та зірвав з її шиї ланцюжок

Тепер 19-річний хлопець може потрапити за ґрати на 10 років.

Учора, 3 серпня, на проспекті Поля стався неприємний інцидент: 19-річний хлопець повалив жінку на землю, зірвав із шиї золотий ланцюжок та втік.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Жінка звернулася до правоохоронців. Вони розшукали та затримали нападника.

Копи вилучили у зловмисника золотий ланцюжок та повернули власниці.

4 серпня слідчі повідомили хлопцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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