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В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Сегодня 15:07
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Новости Днепра про В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Сегодня, 12 января, в Днепре и пригороде у некоторых жителей пропала вода.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. С. Ковалевской, 67-90,
  • ул. Образцовая, 1, 3, 4,
  • ул. Калиновая, 82-100,
  • ул. Балтийская, 2,
  • пос. Мирный,
  • просп. Л. Украинки, 65-71,
  • ул. Обсерваторная, 65-69,
  • пос. Игрень (частично),
  • ул. Григория Маркевича.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Отметим, коммунальщики уже ликвидировали протекание на водопроводе по ул. Подснежников, поэтому восстановлено водоснабжение на ул. Пышневская, Подснежников, Жовтоводская, Наставников, Пальмовая.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре, Павлограде и Желтых Водах сегодня прекратят подачу электроэнергии: адреса.

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