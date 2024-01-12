В Днепре и пригороде сегодня пропала вода: адреса и причина

Отметим, коммунальщики уже ликвидировали протекание на водопроводе по ул. Подснежников, поэтому восстановлено водоснабжение на ул. Пышневская, Подснежников, Жовтоводская, Наставников, Пальмовая.

Сегодня, 12 января, в Днепре и пригороде у некоторых жителей пропала вода.

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