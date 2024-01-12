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У Дніпрі та передмісті сьогодні зникла вода: адреси та причина

Сьогодні 15:07
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні зникла вода: адреси та причина

Сьогодні, 12 січня, у Дніпрі та передмісті у деяких мешканців зникла вода.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. С. Ковалевської, 67-90,
  • вул. Зразкова, 1, 3, 4,
  • вул. Калинова, 82-100,
  • вул. Балтійська, 2,
  • сел. Мирне,
  • просп. Л. Українки, 65-71,
  • вул. Обсерваторна, 65-69,
  • сел. Ігрень (частково), 
  • вул. Григорія Маркевича.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Зазначимо, комунальники вже ліквідували протікання на водопроводі на вул. Пролісків, тому відновлено водопостачання на вул. Пишнівська, Пролісків, Жовтоводська, Наставників, Пальмова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні зникла вода: адреси та причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні зникла вода: адреси та причинаРусский

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