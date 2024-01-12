У Дніпрі та передмісті сьогодні зникла вода: адреси та причина

Сьогодні, 12 січня, у Дніпрі та передмісті у деяких мешканців зникла вода.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Зазначимо, комунальники вже ліквідували протікання на водопроводі на вул. Пролісків, тому відновлено водопостачання на вул. Пишнівська, Пролісків, Жовтоводська, Наставників, Пальмова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адреси.
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