В Днепре и области резко возросло количество больных кишечными инфекциями

Во время мониторинга ситуации с инфекционными заболеваниями в Днепре и области оказалось, что за последнюю неделю количество больных кишечными инфекциями возросло почти на четверть.
Мониторинг проводили с 18 по 25 августа, сообщили на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.
По данным лабцентра, всего за неделю зарегистрировали 147 случаев заболевания. Это на 8% ниже аналогичного периода в прошлом году. Отмечается, что половина инфицированных – дети до 17 лет.
Кроме этого, несколько возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ. Зарегистрировано 3724 случая, что на 9,5% больше прошлой недели. Здесь тоже основная часть заболевших это дети – 48%.
Однако показатели заболеваемости соответствуют неэпидемическому уровню.
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