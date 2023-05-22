В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасном метеорологическом явлении: 22-25 мая на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
Читайте также:
Автор:
Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
В Никополе Днепропетровской области на улице Электрометаллургов произошел масштабный пожар.…
Сегодня ночью, 21 мая, на Днепропетровщине в селе Маломихайловка Синельниковского…
После тихой ночи утро было неспокойным.
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине изменились правила вступления в наследство. Какие документы нужны и нужно ли обращаться в суд для открытия наследства – разбирались журналисты dnepr.info.
Военные предполагают, что атаки могут продолжиться.
Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.
Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
Такой атаки на город еще не было
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.
21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль.
Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения.
Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!