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В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня 11:31
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасном метеорологическом явлении: 22-25 мая на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 22 мая: Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем ​​местами по области гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 11-16°С, днем ​​21-26°С; в г. Днепр ночью 13-15°С, днем ​​23-25°С.
  • 23 мая: Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем ​​местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°С, днем ​​21-26°С.
  • 24 мая: Облачно с прояснениями. Ночью и днем ​​небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°С, днем ​​21-26°С. 

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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