В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасном метеорологическом явлении: 22-25 мая на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

После тихой ночи утро было неспокойным.

Сегодня ночью, 21 мая, на Днепропетровщине в селе Маломихайловка Синельниковского…

В Никополе Днепропетровской области на улице Электрометаллургов произошел масштабный пожар.…

Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.

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