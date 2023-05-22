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  • «Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

«Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

Сегодня 10:00
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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

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Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«В результате террористических обстрелов рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС», — говорится в сообщении.

Указано, что уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута.

«После потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался», — предупредили в «Энергоатоме».

Отмечается, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

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