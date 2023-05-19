В Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя

17 мая в Верхнеднепровске произошел несчастный случай: 36-летний мужчина по собственной неосторожности упал с недостроя.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приятель потерпевшего сразу побежал за помощью. Он встретил полицейского.
Правоохранитель, осмотрев потерпевшего, выяснил, что мужчина не может самостоятельно двигаться и нуждается в срочной медицинской помощи.
На место происшествия офицер вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых –…
Постоянные ночные атаки продолжаются почти месяц.
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный…
Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.
В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых – Соборный, а самым маленьким считается Центральный, в нем проживает меньше всего людей. Чем удаление район от центра города – тем дешевле в нем аренда недвижимости, но чем больше размер самого…
Полезная информация!
Постоянные ночные атаки продолжаются почти месяц.
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный густой дым.
Днепровский Пабло Эскобар попался в полицию.
На днях в Днепре на территории ЖК River Park, что на Набережной Победы, две женщины устроили драку.
В центре Днепра большое количество баров и ресторанов – у жителей есть большой выбор куда пойти. Раньше их было не так много и продавали там в основном мороженное, соки, комплексные обеды. В 1990-х годах некоторые кафе Днепра «переквалифицировались» и стали…
В пятницу, 19 мая, в Днепре некоторым горожанам отключили воду.
Спойлер: все кончилось хорошо.
Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной дороге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!