В Верхнеднепровске мужчина упал с недостроя

На место происшествия офицер вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правоохранитель, осмотрев потерпевшего, выяснил, что мужчина не может самостоятельно двигаться и нуждается в срочной медицинской помощи.

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Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО) В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых – Соборный, а самым маленьким считается Центральный, в нем проживает меньше всего людей. Чем удаление район от центра города – тем дешевле в нем аренда недвижимости, но чем больше размер самого… просмотров