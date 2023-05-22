“Зворотний відлік розпочався”: Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через нічну атаку російських військ. Це сталося вже всьоме і загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

Про це повідомляє прес-служба “Енергоатому”.

“Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС”, – йдеться в повідомленні.

Вказано, що вже всьоме з початку окупації української станції росіянами (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту.

“Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався”, – попередили в “Енергоатомі”.

Зазначено, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.