У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая

Ночь в понедельник 22 мая была громкой. Жители Днепра слышали более десяти мощных взрывов. В ПК «Схід раскрыли подробности того, что именно запускали на город и область этой ночью.
Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины — г. Днепр, — отметили военные.
Так, на город и область летело 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Сначала атаковали беспилотниками, а затем ракетами.
Россияне выпустили:
— 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря – все их сбили;
— 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;
— 2 баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма;
– 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.
— 20 иранских ударных дронов «Shahed-136/131» с южного и северного направлений – все были уничтожены.
Сбивать ракеты помогали также военные с ПК «Південь».
Из хороших новостей. По данным военных, у россиян минус один вражеский самолет. Как отметили защитники неба, вечером 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области «отрицательный взлет» потерпел российский истребитель Су-35.
Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются, — рассказали в ПК «Схід».
По данным ОВА, в результате массовой ракетной атаки пострадали семь человек. Трое из них: 27-летний мужчина и женщины 52 и 70 лет – сейчас в больнице.
В Днепре в результате обстрела есть разрушение частного предприятия, где повреждены 3 здания. Кроме этого, по данным ГСЧС, россияне попали по спасательной части. Пострадал спасатель. Также, «зацепило» 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админдома. Разбито 6 авто. В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА и обломки ракеты.
Читайте також:
Автор:
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это…
Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22…
21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…
Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в…
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.
21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль.
Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения.
Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета".
На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Трамваи №11 закончат работу раньше обычного графика.
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре слышали серию мощных взрывов.
Такое чудо произошло на берегу реки на жилом массиве Победа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!