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  • У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая

У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая

Сегодня 10:24
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Такой атаки на город еще не было

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Ночь в понедельник 22 мая была громкой. Жители Днепра слышали более десяти мощных взрывов. В ПК «Схід раскрыли подробности того, что именно запускали на город и область этой ночью.

Ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины — г. Днепр, — отметили военные.

Так, на город и область летело 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Сначала атаковали беспилотниками, а затем ракетами.

Россияне выпустили:
— 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря – все их сбили;
— 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;
— 2 баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма;
– 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.
— 20 иранских ударных дронов «Shahed-136/131» с южного и северного направлений – все были уничтожены.

Сбивать ракеты помогали также военные с ПК «Південь».

Из хороших новостей. По данным военных, у россиян минус один вражеский самолет. Как отметили защитники неба, вечером 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области «отрицательный взлет» потерпел российский истребитель Су-35.

Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются, — рассказали в ПК «Схід».

Что известно о последствиях

По данным ОВА, в результате массовой ракетной атаки пострадали семь человек. Трое из них: 27-летний мужчина и женщины 52 и 70 лет – сейчас в больнице.

В Днепре в результате обстрела есть разрушение частного предприятия, где повреждены 3 здания. Кроме этого, по данным ГСЧС, россияне попали по спасательной части. Пострадал спасатель. Также, «зацепило» 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админдома. Разбито 6 авто. В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА и обломки ракеты.

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