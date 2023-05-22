В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно

Во всех 4 случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.

Об этом сообщает Днепровский городской совет .

Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої…

Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет…

21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

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Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты» Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета". 0 просмотров

Оккупанты за сутки нанесли массированный ракетно-авиационный удар, — Генштаб На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. просмотров