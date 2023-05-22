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В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно

Сегодня 08:30
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Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно

 Об этом сообщает Днепровский городской совет.

За минувшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения о заминировании в г. Днепр:

  • здания СБУ, аэропорта в г. Днепр. Обследованы 2 объекта: 1 аэропорт и здание СБУ;
  • здания Днепровского городского совета и детских садов. Обследовано 155 объектов: здание Днепровского городского совета и 154 детсада;
  • здания редакции «Днепр Оперативный», школ, торговых центров и больниц. Обследовано 225 объектов: 32 торговых центра, 38 лечебных заведений, 154 общеобразовательные школы, здание редакции «Днепр Оперативный»;
  • районных судов, здания городской администрации, военкоматов и вагонов метро. Обследовано 30 объектов: 15 судебных учреждений, 8 территориальных центров комплектования, 6 станций метро, здание ОГА.

Во всех 4 случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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