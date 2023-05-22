В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно

Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Во всех 4 случаях информация не подтвердилась, каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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