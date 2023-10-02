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В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробности

Сегодня 08:30
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологическом явлении: 2-3 октября на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

2 октября: Облачно. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°С, днем 19-24°С.

3 октября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 19-24°С.

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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Новости Днепра про В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробностиРусский

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