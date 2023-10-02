В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробности

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологическом явлении: 2-3 октября на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

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