В Днепре и области объявили чрезвычайную опасность: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологическом явлении: 2-3 октября на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
2 октября: Облачно. Без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°С, днем 19-24°С.
3 октября: Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 19-24°С.
Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
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