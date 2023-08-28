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В Днепре возле сквера Прибрежного заметили водолазов: что известно

Сегодня 17:36
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Поиск продолжается.

Новости Днепра про В Днепре возле сквера Прибрежного заметили водолазов: что известно

Сегодня, 28 августа, возле сквера Прибрежного заметили водолазов.

Вероятно, они ищут утопленика.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области. Нам подтвердили, что продолжаются поисковые работы. 

Как только появятся подробности, мы обязательно сообщим.

Обновлено: в сети пишут, что из реки достали мужчину. Жив ли он – пока неизвестно.

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