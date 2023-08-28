В Днепре возле сквера Прибрежного заметили водолазов: что известно

Сегодня, 28 августа, возле сквера Прибрежного заметили водолазов.
Вероятно, они ищут утопленика.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области. Нам подтвердили, что продолжаются поисковые работы.
Как только появятся подробности, мы обязательно сообщим.
Обновлено: в сети пишут, что из реки достали мужчину. Жив ли он – пока неизвестно.
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