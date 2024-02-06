В Днепре в шахте лифта обнаружили труп

Предварительно, произошел несчастный случай.

В Днепре на улице Ивана Акинфиева в недостроенном доме в шахте лифта обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место вызвали правоохранителей. Предварительно, произошел несчастный случай.

Мы обратились за комментарием в полицию. Как только получим ответ, обязательно сообщим!

Обновлено: в полиции журналисту Dnepr.info подтвердили факт происшествия. Личность мужчины установили – это 47-летний местный житель. Предварительная правовая квалификация – несчастный случай.

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