В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Сегодня утром в Днепре возле улицы Сичеславская Набережная в реке обнаружили тело мужчины.
На место вызвали спасателей и полицейских.
ГСЧС-ники достали утопленника и передали правоохранителям.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.
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