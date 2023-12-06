В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Тело было в 2 метрах от берега.

Сегодня утром в Днепре возле улицы Сичеславская Набережная в реке обнаружили тело мужчины.

На место вызвали спасателей и полицейских.

ГСЧС-ники достали утопленника и передали правоохранителям.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.

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