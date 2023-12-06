Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Сегодня 11:48
просмотров

Тело было в 2 метрах от берега.

Новости Днепра про В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Сегодня утром в Днепре возле улицы Сичеславская Набережная в реке обнаружили тело мужчины.

На место вызвали спасателей и полицейских.

ГСЧС-ники достали утопленника и передали правоохранителям.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 10:43
В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший
Новости Днепра
Сегодня 08:58
На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали
Новости Днепра
Сегодня 07:43
На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Ночь снова была тревожной.

В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Сегодня, 6 декабря, в Днепре будут выключать свет.

Последние новости

Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину

В Днепре больше недели ищут 47-летнюю женщину.

Сегодня 12:42
3
просмотров
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.

Сегодня 12:33
2
просмотров
В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий
В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 10:43
5
просмотров
На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший
На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 08:58
7
просмотров
На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали
На Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали

Ночь снова была тревожной.

Сегодня 07:43
4
просмотров
В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса
В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Сегодня, 6 декабря, в Днепре будут выключать свет.

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области
На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области

Во время выполнения боевой задачи погиб молодой юрист из Каменского Дмитрий Лесич.

Вчера 22:02
4
просмотров
В Днепропетровской области установят лимит на елки
В Днепропетровской области установят лимит на елки

В этом году установят предел на вырубку елок к праздникам.

Вчера 21:44
5
просмотров
В Днепре переименуют Екатеринославский бульвар: какое название предлагают
В Днепре переименуют Екатеринославский бульвар: какое название предлагают

В центре Днепра переименуют самый известный бульвар.

Вчера 20:45
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх