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В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Сегодня 10:43
просмотров

Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв.

Как выяснилось, наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ПВО работала над Никопольским районом.

Минус – еще один беспилотник противника. Защитники неба уничтожили его над Никопольским районом. Так держать. Лучшие! – написал он.

Тип БПЛА устанавливается.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что это был БПЛА Supercam.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарийРусский

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