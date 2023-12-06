В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв.

Как выяснилось, наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ПВО работала над Никопольским районом.

Минус – еще один беспилотник противника. Защитники неба уничтожили его над Никопольским районом. Так держать. Лучшие! – написал он.

Тип БПЛА устанавливается.

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что это был БПЛА Supercam.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью сбили 4 вражеских беспилотника: детали.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: