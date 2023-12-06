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  • У Дніпрі на Січеславській Набережній з річки дістали потопельника: що відомо

У Дніпрі на Січеславській Набережній з річки дістали потопельника: що відомо

Сьогодні 10:14
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Загиблому орієнтовно 35 років.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній з річки дістали потопельника: що відомо

Сьогодні, 6 грудня, о 08:25 на лінію “101” повідомили, що поблизу вулиці Січеславська Набережна в річці знаходиться тіло людини.

Рятувальники-водолази прибули на місце та дістали потопельника, який був в 2 метрах від берега.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Загиблого, орієнтовно 35 років, передали представникам Національної поліції.

Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній з річки дістали потопельника: що відомоУкраїнська

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