У Дніпрі на Січеславській Набережній з річки дістали потопельника: що відомо

Сьогодні, 6 грудня, о 08:25 на лінію “101” повідомили, що поблизу вулиці Січеславська Набережна в річці знаходиться тіло людини.
Рятувальники-водолази прибули на місце та дістали потопельника, який був в 2 метрах від берега.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Загиблого, орієнтовно 35 років, передали представникам Національної поліції.
Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції.
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