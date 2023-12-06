Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Сегодня 08:58
просмотров

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Во вторник, 5 декабря, возле города Пятихатки Каменского района произошла ужасная авария – там Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В момент аварии в авто было двое мужчин, к сожалению, один из них погиб, второго госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Новости Днепра про На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Новости Днепра про На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавшийРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области
Новости Днепра
Вчера 22:02
На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области

Во время выполнения боевой задачи погиб молодой юрист из Каменского…

В Днепропетровской области установят лимит на елки
Новости Днепра
Вчера 21:44
В Днепропетровской области установят лимит на елки

В этом году установят предел на вырубку елок к праздникам.

В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию
Новости Днепра
Вчера 18:15
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор
Новости Днепра
Вчера 16:50
На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!

Последние новости

Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 6 декбря: в Днепре облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области
На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области

Во время выполнения боевой задачи погиб молодой юрист из Каменского Дмитрий Лесич.

Вчера 22:02
3
просмотров
В Днепропетровской области установят лимит на елки
В Днепропетровской области установят лимит на елки

В этом году установят предел на вырубку елок к праздникам.

Вчера 21:44
4
просмотров
В Днепре переименуют Екатеринославский бульвар: какое название предлагают
В Днепре переименуют Екатеринославский бульвар: какое название предлагают

В центре Днепра переименуют самый известный бульвар.

Вчера 20:45
8
просмотров
Житель Днепра попал в реанимацию из-за вяленой рыбы, которую купил на Привокзальной площади
Житель Днепра попал в реанимацию из-за вяленой рыбы, которую купил на Привокзальной площади

В Днепре снова зафиксировали два случая заболевания ботулизмом.

Вчера 20:04
5
просмотров
Украинцев могут обязать всегда носить с собой военные билеты
Украинцев могут обязать всегда носить с собой военные билеты

Украинцы могут обязать носить с собой военные билеты.

Вчера 19:27
3
просмотров
Будет сразу три елки: в Днепре раскрыли планы на Новый Год
Будет сразу три елки: в Днепре раскрыли планы на Новый Год

В Днепре раскрыли планы на Новый Год.

Вчера 18:34
6
просмотров
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

Вчера 18:15
7
просмотров
Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков
Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.

Вчера 17:46
5
просмотров
Кто из жителей Днепра может получить 100 тыс от государства: что для этого нужно
Кто из жителей Днепра может получить 100 тыс от государства: что для этого нужно

В Украине работает программа, в рамках которой неработающие граждане могут получить беспроцентный кредит на три года на открытие своего бизнеса. Называется программа «Рука допомоги». Она активно работала до начала полномасштабного вторжения, а после на несколько месяцев была прекращена. Сейчас же…

Вчера 17:30
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх