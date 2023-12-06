На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

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Во вторник, 5 декабря, возле города Пятихатки Каменского района произошла ужасная авария – там Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В момент аварии в авто было двое мужчин, к сожалению, один из них погиб, второго госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

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