На Днепропетровщине Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево: есть погибший и пострадавший

Во вторник, 5 декабря, возле города Пятихатки Каменского района произошла ужасная авария – там Chevrolet вылетел в кювет и врезался в дерево. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В момент аварии в авто было двое мужчин, к сожалению, один из них погиб, второго госпитализировали в больницу. В каком он состоянии – неизвестно.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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