На Донбассе погиб молодой юрист из Днепропетровской области

О печальном известии сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов.
24-летний Дмитрий Лесич погиб 30 ноября, выполняя боевое задание на Донбассе. Молодой военный родился в Каменском, но в последние годы жил в Одессе, где работал в юридической фирме. Война застала Дмитрия врасплох, но парень не растерялся и с первых дней присоединился к одесской терробороне, откуда потом попал на фронт.
У погибшего героя остались родители и брат.
От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, – написал чиновник.
Его товарищ и коллега Максим Попов у себя в Facebook поделился воспоминаниями о Дмитрии.
После обеда 24.02.2022 я понял, что это война, которая началась с новой силой после восьми лет конфликта на Донбассе. И я понял, что дальше не смогу жить так, как жил до этого. И не смогу просто так сидеть и работать, потому что само существование не только моей профессии, но и моего государства решается, и задан вопрос о существовании таких признаков государства как суверенитета, независимости и других свойственных современным государствам черт, – передает Максим слова, которые Дмитрий говорил ему во время одного из разговоров.
Дмитрий рассказывал, что возвращаясь в короткий отпуск в Одессу, понимал, что не хотел проводить свою молодость на войны, но знает, что нужен именно там. Хотя и скучал по мирной жизни и адвокатской практике.
Это именно та жизнь, которой бы я хотел сам сейчас жить, однако которую я сейчас защищаю и хотел бы, чтобы этой жизнью жило большинство моих сограждан, не забывая однако о том, что у нас сейчас идет война. Я не против того, чтобы люди жили мирной жизнью. Это те ценности, которые, я считаю, сам призван защищать и за которые я сражаюсь, – говорил тогда воин своим коллегам-юристам.
Вечная память!
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