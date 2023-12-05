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На Донбасі загинув молодий юрист із Дніпропетровщини

Сьогодні 22:02
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Під час виконання бойового завдання загинув молодий юрист із Кам'янського Дмитро Лесич.

Новости Днепра про На Донбасі загинув молодий юрист із Дніпропетровщини

Про сумну звістку повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов. 

24-річний Дмитро Лесич загинув 30 листопада, виконуючи бойове завдання на Донбасі. Молодий військовий народився у Кам’янському, але останні роки жив в Одесі, де працював у юридичній фірмі. Війна застала Дмитра зненацька, але хлопець не розгубився і з перших днів долучився до одеської тероборони, звідки потім потрапив на фронт. 

У загиблого героя залишилися батьки та брат.

Від імені всього суспільства, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, – написав чиновник.

Його товариш та колега Максим Попов у себе у Facebook поділився спогадами про Дмитра. 

Після обіду 24.02.2022 року я зрозумів, що це війна, яка почалася з новою силою після восьми років конфлікту на Донбасі. І я зрозумів, що далі не зможу жити так, як жив до цього. І не зможу просто так сидіти і працювати, тому що саме існування не лише моєї професії, а й моєї держави вирішується, і поставлено питання про існування таких ознак держави як суверенітету, незалежності та інших властивих сучасним державам рис, – передає Максим слова, які Дмитро казав йому під час однієї з розмов. 

Дмитро розповідав, що повертаючись у коротку відпустку до Одеси, розумів, що не хотів би проводити свою молодість на війни, але розуміє, що потрібен саме там. Хоча і сумував за мирним життям та адвокатською практикою.

Це саме те життя, яким би я хотів сам зараз жити, проте яке я зараз захищаю і хотів би, щоб цим життям жила більшість моїх співгромадян, не забуваючи проте про те, що в нас зараз триває війна. Я не проти того, щоб люди жили мирним життям. Це ті цінності, які, я вважаю, сам покликаний захищати і за які я воюю, – говорив тоді воїн своїм колегам-юристам.

Вічна пам’ять!

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Новости Днепра про На Донбасі загинув молодий юрист із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про На Донбасі загинув молодий юрист із ДніпропетровщиниРусский

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