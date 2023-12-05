На Донбасі загинув молодий юрист із Дніпропетровщини

Під час виконання бойового завдання загинув молодий юрист із Кам'янського Дмитро Лесич.

Про сумну звістку повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

24-річний Дмитро Лесич загинув 30 листопада, виконуючи бойове завдання на Донбасі. Молодий військовий народився у Кам’янському, але останні роки жив в Одесі, де працював у юридичній фірмі. Війна застала Дмитра зненацька, але хлопець не розгубився і з перших днів долучився до одеської тероборони, звідки потім потрапив на фронт.

У загиблого героя залишилися батьки та брат.

Від імені всього суспільства, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, – написав чиновник.

Його товариш та колега Максим Попов у себе у Facebook поділився спогадами про Дмитра.

Після обіду 24.02.2022 року я зрозумів, що це війна, яка почалася з новою силою після восьми років конфлікту на Донбасі. І я зрозумів, що далі не зможу жити так, як жив до цього. І не зможу просто так сидіти і працювати, тому що саме існування не лише моєї професії, а й моєї держави вирішується, і поставлено питання про існування таких ознак держави як суверенітету, незалежності та інших властивих сучасним державам рис, – передає Максим слова, які Дмитро казав йому під час однієї з розмов.

Дмитро розповідав, що повертаючись у коротку відпустку до Одеси, розумів, що не хотів би проводити свою молодість на війни, але розуміє, що потрібен саме там. Хоча і сумував за мирним життям та адвокатською практикою.

Це саме те життя, яким би я хотів сам зараз жити, проте яке я зараз захищаю і хотів би, щоб цим життям жила більшість моїх співгромадян, не забуваючи проте про те, що в нас зараз триває війна. Я не проти того, щоб люди жили мирним життям. Це ті цінності, які, я вважаю, сам покликаний захищати і за які я воюю, – говорив тоді воїн своїм колегам-юристам.

Вічна пам’ять!

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