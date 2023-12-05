В Днепре переименуют Екатеринославский бульвар: какое название предлагают

В центре Днепра переименуют самый известный бульвар.

Речь идет о Екатеринославском бульваре в самом центре Днепра. Он соединяет проспект Дмитрия Яворницкого и улицу Шевченко. Бульвар отделили от улицы Исполкомовской еще в 2004 году и решили назвать в честь прежнего названия города – Екатеринослава. Это известное место для встреч и прогулок. Однако пешеходную улочку, где расположены магазины и рестораны, планируют переименовать.

Скоро на карте вместо Екатеринославского появится Кельнский бульвар. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета 5 декабря.

Недавно мэр Борис Филатов отмечал, что в городе может появиться улица Кельнская, ведь немецкий Кельн – собрат Днепра и его община мощно помогает нам во время войны, снабжая коммунальной техникой и пожарными машинами.

Ранее уже предлагали сменить имя Екатеринославского бульвара. В частности, в соцсетях велись жаркие дискуссии на эту тему. Тогда его предлагали назвать в честь Павла Загребельного, Ивана Сулимы или просто Княжеский.

Впоследствии Украинский центр историко-культурных стратегий и жители города обратились в горсовет с официальным предложением переименовать бульвар в честь Королевы Анны Ярославны — дочери Ярослава Мудрого, королевы Франции.

Впрочем, 5 декабря появился официальный документ с новым предварительно утвержденным названием для бульвара. Если это решение поддержат депутаты, то в центре Днепра вместо Екатеринославского будет Кельнский бульвар.

Напомним, также в Днепре могут переименовать еще 54 улицы и переулки.

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