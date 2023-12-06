На Дніпропетровщині Chevrolet злетів в кювет та врізався в дерево: є загиблий та постраждалий

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У вівторок, 5 грудня, поблизу міста П’ятихатки Кам’янського району сталася жахлива аварія – там Chevrolet злетів в кювет та врізався в дерево. Попередньо, водій легковика не впорався з керуванням.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У момент аварії в авто було двоє чоловіків, на жаль, один із них загинув, іншого госпіталізували до лікарні. В якому він стані – невідомо.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

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