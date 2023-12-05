Житель Днепра попал в реанимацию из-за вяленой рыбы, которую купил на Привокзальной площади

В ноябре в Днепропетровской области зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом, связанных с употреблением вяленой рыбы. Пострадали два жителя Днепра, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести в отделение реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы. Обоим ввели противоботулиническую сыворотку. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Известно, что один пациент купил рыбку на стихийном рынке на Привокзальной площади Днепра.
Специалисты напоминают: ботулизм – очень тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях изготовления, хранения или транспортировки пищи.
Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержанием кишечника животных, птиц, рыб могут содержать споры или вегетативные формы возбудителей ботулизма. Однако заболевание может возникнуть только при употреблении тех, которые сохранялись при анаэробных или близких к анаэробным условиям без предварительной достаточной термической обработки.
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