Житель Дніпра потрапив до реанімації через в’ялену рибу, яку купив на Привокзальній площі

У Дніпрі знову зафіксували два випадки захворювання на ботулізм.

За останній місяць у Дніпропетровській області зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм, пов’язані із вживанням в’яленої риби. Постраждали два мешканці Дніпра, які були госпіталізовані у стані середньої важкості до відділення реанімації та інтенсивної терапії міської клінічної лікарні № 4. Обом було введено протиботулінічну сироватку. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Зазначається, що в одному випадку риба була придбана на стихійному ринку на Привокзальній площі м. Дніпра, в іншому – походження риби не відомо.

Фахівці нагадують: ботулізм – дуже тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов виготовлення, зберігання чи транспортування продуктів харчування.

Практично всі харчові продукти, забруднені ґрунтом або вмістом кишківника тварин, птахів, риб, можуть містити спори або вегетативні форми збудників ботулізму. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих, які зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умовах без попередньої достатньої термічної обробки.

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