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В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Сегодня 07:00
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Сегодня, 6 декабря, в Днепре будут выключать свет.

Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 6 декабря с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
  • ул. Новокрымская: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-А;
  • ул. Титова: 13, 17-А.

А с 8:00 до 15:30:

  • ул. Инженерная: 2, 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1, 3;
  • ул. Квартальная: 25, 27, 29, 31, 37;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 119-127 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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