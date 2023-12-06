В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Сегодня, 6 декабря, в Днепре будут выключать свет.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 6 декабря с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;

ул. Новокрымская: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-А;

ул. Титова: 13, 17-А.

А с 8:00 до 15:30:

ул. Инженерная: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 1, 3;

ул. Квартальная: 25, 27, 29, 31, 37;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 119-127 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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