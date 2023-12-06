В Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 6 декабря с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 8:00 до 15:30:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
Спасибо нашим защитникам!
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Ночь снова была тревожной.
Во время выполнения боевой задачи погиб молодой юрист из Каменского…
Спасибо нашим защитникам!
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Ночь снова была тревожной.
Одевайтесь теплее, друзья!
Во время выполнения боевой задачи погиб молодой юрист из Каменского Дмитрий Лесич.
В этом году установят предел на вырубку елок к праздникам.
В центре Днепра переименуют самый известный бульвар.
В Днепре снова зафиксировали два случая заболевания ботулизмом.
Украинцы могут обязать носить с собой военные билеты.
В Днепре раскрыли планы на Новый Год.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!