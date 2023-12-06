У Дніпрі в річці виявили потопельника: коментар поліції

Тіло було в 2 метрах від берега.

Сьогодні вранці у Дніпрі поблизу вулиці Січеславська Набережна в річці виявили тіло чоловіка.

На місце викликали рятувальників та поліцейських.

ДСНС-ники дістали потопельника та передали правоохоронцям.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявлено. Його направлять на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції.

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