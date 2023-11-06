В Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной

В воскресенье, 5 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу госпитализировали мужчину с ранением живота.
Как выяснили правоохранители, в одном из кафе в Новокодакском районе между посетителем и охранником заведения возник спор, который перерос в драку. 71-летний охранник схватил нож и ударил 56-летнего мужчину в живот.
Об этом сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли орудие преступления – кухонный нож.
6 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 19-летняя девушка убила своего 40-летнего сожителя: комментарий полиции.
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