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  • В Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной

В Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной

Сегодня 17:32
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Правоохранители задержали 71-летнего охранника за нанесение тяжких телесных повреждений посетителю кафе.

Новости Днепра про В Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной

В воскресенье, 5 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу госпитализировали мужчину с ранением живота.

Как выяснили правоохранители, в одном из кафе в Новокодакском районе между посетителем и охранником заведения возник спор, который перерос в драку. 71-летний охранник схватил нож и ударил 56-летнего мужчину в живот.

Об этом сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли орудие преступления – кухонный нож.

Новости Днепра про В Днепре в кафе ссора между посетителем и охранником закончилась поножовщиной

6 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 19-летняя девушка убила своего 40-летнего сожителя: комментарий полиции.

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