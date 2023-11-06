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У Дніпрі в кафе сварка між відвідувачем та охоронцем закінчилася різаниною

Сьогодні 17:32
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Правоохоронці затримали 71-річного охоронця за нанесення тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу кафе.

Новости Днепра про У Дніпрі в кафе сварка між відвідувачем та охоронцем закінчилася різаниною

У неділю, 5 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні госпіталізовано чоловіка з пораненням живота.

Як з’ясували правоохоронці, в одному із кафе у Новокодацькому районі між відвідувачем та охоронцем закладу виникла суперечка, яка переросла в бійку. 71-річний охоронець схопив ніж та вдарив 56-річного чоловіка у живіт.

Про це повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Новости Днепра про У Дніпрі в кафе сварка між відвідувачем та охоронцем закінчилася різаниною

6 листопада слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

В якому стані постраждалий – поки невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції.

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