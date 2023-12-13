В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня мы уже писали, что в магазины Lifecell и Vodafone спешат жители Днепра, чтобы купить новые стартовые пакеты.
Но коллапс возник и в торговых центрах.
Так, в Appolo, что на улице Титова, возле магазина Lifecell выстроились десятки днепрян.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
На снимке можно увидеть и магазин «Киевстар», но людей возле него почти нет.
А такие очереди возле Lifecell еще в одном ТЦ города:
Напомним, ранее мы писали, что в компании «Киевстар» сделали важное заявление относительно персональных данных абонентов.
Читайте также:
Автор:
Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история…
В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения"…
В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном…
В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые…
Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)
В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения" Киевстара.
Голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) объявила полный список номинантов на "Золотой глобус-2024".
В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном из туалетов.
В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые дома. Часть застройщиков готовы продавать еще строящиеся квадратные метры по более низким ценам по сравнению с уже возведенными и введенными в эксплуатацию домами. Простыми словами, застройщик привлекает покупателя к покупке…
Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.
В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.
После суток без связи в магазинах мобильных операторов скопились очереди.
С 1 по 7 декабря в Днепропетровской области зафиксировали шесть случаев подозрения на гепатит A
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!