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В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 14:26
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Людей все больше!

Новости Днепра про В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня мы уже писали, что в магазины Lifecell и Vodafone спешат жители Днепра, чтобы купить новые стартовые пакеты.

Но коллапс возник и в торговых центрах.

Так, в Appolo, что на улице Титова, возле магазина Lifecell выстроились десятки днепрян.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

На снимке можно увидеть и магазин «Киевстар», но людей возле него почти нет.

Новости Днепра про В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

А такие очереди возле Lifecell еще в одном ТЦ города:

Напомним, ранее мы писали, что в компании «Киевстар» сделали важное заявление относительно персональных данных абонентов.

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Новости Днепра про В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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