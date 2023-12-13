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  • У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

Сьогодні 12:49
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Черги величезні.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

Уже більше доби, як в Україні не працює “Київстар” через потужну кібератаку. Абоненти цього оператора не можуть ні зателефонувати, ні скористатися інтернетом.

Сьогодні мешканці Дніпра вирішили перейти до інших операторів.

Так, у магазині Vodafone на житловому масиві Перемога-5 величезна черга – люди хочуть купити нові стартові пакети.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

Нагадаємо, раніше ми писали, що черги є також і в магазинах lifecell.

А що з “Київстар”?

Зазначимо, у пресслужбі СБУ повідомили, що, за попередніми розрахунками, сьогодні, 13 грудня, планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах чергиУкраїнська

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