У Дніпрі продовжують скуповувати сім-картки інших операторів: в магазинах черги

Черги величезні.

Уже більше доби, як в Україні не працює “Київстар” через потужну кібератаку. Абоненти цього оператора не можуть ні зателефонувати, ні скористатися інтернетом.

Сьогодні мешканці Дніпра вирішили перейти до інших операторів.

Так, у магазині Vodafone на житловому масиві Перемога-5 величезна черга – люди хочуть купити нові стартові пакети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що черги є також і в магазинах lifecell.

А що з “Київстар”?

Зазначимо, у пресслужбі СБУ повідомили, що, за попередніми розрахунками, сьогодні, 13 грудня, планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Читайте також:

Українська

Автор: