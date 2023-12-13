У Дніпрі подекуди немає води: яка причина та коли її повернуть

У Дніпрі на деяких вулицях знижено тиск води.

Зранку в Дніпрі розпочали проведення аварійних робіт на ПНС по бульвару Зоряний. Через це на декількох вулицях верхні поверхи без води через слабкий тиск.

Як повідомили в Дніпроводоканалі тимчасові проблеми є за такими адресами:

бульвару Зоряний,1,1д,

Запорізьке шосе, 2а,4,10,16.

Нормальний тиск буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, сьогодні без води та опалення також мешканці низки будинків та адресами:

вул. Князя В.Великого, 20, припинено водопостачання по вул. Князя В.Великого, 20, 22, 24;

вул. Київська, 2, припинено водопостачання парної сторони вул. Київська та прилеглих вулицях.

вул. Сонячна, 13 (Олександрівка ), припинено водопостачання по всій вулиці.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Тепла немає:

просп. Б. Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

вул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;

вул. Квартальна, 11, 17, 25, 27, 29, 31;

вул. Інженерна, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;

вул. В. Сліпака, 50, 50-А, 52;

вул. 152-ї дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А.

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