У Дніпрі подекуди немає води: яка причина та коли її повернуть
У Дніпрі на деяких вулицях знижено тиск води.
Зранку в Дніпрі розпочали проведення аварійних робіт на ПНС по бульвару Зоряний. Через це на декількох вулицях верхні поверхи без води через слабкий тиск.
Як повідомили в Дніпроводоканалі тимчасові проблеми є за такими адресами:
бульвару Зоряний,1,1д,
Запорізьке шосе, 2а,4,10,16.
Нормальний тиск буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, сьогодні без води та опалення також мешканці низки будинків та адресами:
вул. Князя В.Великого, 20, припинено водопостачання по вул. Князя В.Великого, 20, 22, 24;
вул. Київська, 2, припинено водопостачання парної сторони вул. Київська та прилеглих вулицях.
вул. Сонячна, 13 (Олександрівка ), припинено водопостачання по всій вулиці.
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Тепла немає:
просп. Б. Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;
вул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;
вул. Квартальна, 11, 17, 25, 27, 29, 31;
вул. Інженерна, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;
вул. В. Сліпака, 50, 50-А, 52;
вул. 152-ї дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А.
Читайте також:
Українська Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 11:22
Важлива інформація!
Новини Дніпра
Сьогодні 11:17
Після доби без зв'язку в магазинах мобільних операторів зібралися черги.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:34
З 1 по 7 грудня на Дніпропетровщині зафіксували шість випадків…
Новини Дніпра
Сьогодні 09:56
Правоохоронці перевірили 204 об'єкти.