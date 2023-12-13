В Днепре продолжают скупать сим-карты других операторов: в магазинах очереди

Очереди огромные.

Уже больше суток, как в Украине не работает «Киевстар» из-за мощной кибератаки. Абоненты этого оператора не могут ни позвонить, ни воспользоваться интернетом.

Сегодня жители Днепра решили перейти к другим операторам.

Так, в магазине Vodafone на жилом массиве Победа-5 огромная очередь – люди хотят купить новые стартовые пакеты.

А такие очереди на улице:

Напомним, ранее мы писали, что очереди есть и в магазинах lifecell.

А что с «Киевстар»?

Отметим, в пресс-службе СБУ сообщили, что, по предварительным расчетам, сегодня, 13 декабря, планируют возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

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