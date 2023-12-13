В Днепре продолжают скупать сим-карты других операторов: в магазинах очереди

Уже больше суток, как в Украине не работает «Киевстар» из-за мощной кибератаки. Абоненты этого оператора не могут ни позвонить, ни воспользоваться интернетом.
Сегодня жители Днепра решили перейти к другим операторам.
Так, в магазине Vodafone на жилом массиве Победа-5 огромная очередь – люди хотят купить новые стартовые пакеты.
А такие очереди на улице:
Напомним, ранее мы писали, что очереди есть и в магазинах lifecell.
Отметим, в пресс-службе СБУ сообщили, что, по предварительным расчетам, сегодня, 13 декабря, планируют возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.
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