Стало відомо, коли “Київстар” планує розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету

У вівторок, 12 грудня, "Київстар" став мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами працюють над усуненням наслідків кібератаки для якнайскорішого відновлення зв‘язку та надання сервісів.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, за попередніми розрахунками, сьогодні, 13 грудня, планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу, – йдеться у повідомленні СБУ.

Також там зазначили, що відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів, – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ за фактом кібератаки на “Київстар” відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

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