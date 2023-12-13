Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды

Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды

Сегодня 15:50
просмотров

Правоохранители проверяют указанные объекты.

Новости Днепра про Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре

Сегодня, 13 декабря, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании больниц, судов и метро в Днепре.

Кроме того, «минер» пишет, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что информация о минировании поступала, сейчас правоохранители ее проверяют.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали взорвать все школы и колледжи: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре Українська Новости Днепра про Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА
Новости Днепра
Сегодня 16:35
Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА

Уведомление испугало всю область.

Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:37
Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история…

В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:26
В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

Людей все больше!

Стоимость выросла в 5 раз: в Днепре перекупы продают стартовые пакеты по безумным ценам
Новости Днепра
Сегодня 14:18
Стоимость выросла в 5 раз: в Днепре перекупы продают стартовые пакеты по безумным ценам

В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения"…

Последние новости

Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА
Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА

Уведомление испугало всю область.

Сегодня 16:35
просмотров
Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину
Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина напала на 45-летнего мужчину.

Сегодня 16:01
2
просмотров
Тотальное затмение: на Днепропетровщине усилили режим светомаскировки
Тотальное затмение: на Днепропетровщине усилили режим светомаскировки

В Никопольском районе частично позволили включать уличный свет, а в некоторых общинах ужесточили режим светомаскировки.

Сегодня 15:17
3
просмотров
Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)
Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 14:37
7
просмотров
В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре в Appolo выстроились огромные очереди за сим-картами (ФОТО, ВИДЕО)

Людей все больше!

Сегодня 14:26
7
просмотров
Стоимость выросла в 5 раз: в Днепре перекупы продают стартовые пакеты по безумным ценам
Стоимость выросла в 5 раз: в Днепре перекупы продают стартовые пакеты по безумным ценам

В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения" Киевстара.

Сегодня 14:18
7
просмотров
Золотой глобус 2024: кого еще номинировали кроме кинохитов 2023 «Барби» и «Опенгеймера»
Золотой глобус 2024: кого еще номинировали кроме кинохитов 2023 «Барби» и «Опенгеймера»

Голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) объявила полный список номинантов на "Золотой глобус-2024".

Сегодня 13:05
6
просмотров
«Горячие источники» в туалете одной из школ Днепра: в Гумдепе объяснили, что произошло
«Горячие источники» в туалете одной из школ Днепра: в Гумдепе объяснили, что произошло

В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном из туалетов.

Сегодня 12:35
6
просмотров
Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция
Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые дома. Часть застройщиков готовы продавать еще строящиеся квадратные метры по более низким ценам по сравнению с уже возведенными и введенными в эксплуатацию домами. Простыми словами, застройщик привлекает покупателя к покупке…

Сегодня 12:35
6
просмотров
Стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета
Стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета

Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Сегодня 12:00
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх