Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды

Правоохранители проверяют указанные объекты.

Сегодня, 13 декабря, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании больниц, судов и метро в Днепре.

Кроме того, «минер» пишет, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что информация о минировании поступала, сейчас правоохранители ее проверяют.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали взорвать все школы и колледжи: что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: