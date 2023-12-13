Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды

Сегодня, 13 декабря, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании больниц, судов и метро в Днепре.
Кроме того, «минер» пишет, что сообщения о взрывчатке будут поступать до тех пор, пока глава СБУ Василий Малюк не пришлет ему 170 биткоинов.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что информация о минировании поступала, сейчас правоохранители ее проверяют.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали взорвать все школы и колледжи: что известно.
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