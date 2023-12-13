Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА

Жителей Днепра и области снова напугало громкое оповещение от ОВА. После объявления воздушной тревоги в 16:15 горожане услышали громкий звук из своих смартфонов, изрядно пощекотавший им нервы.
Местные сообщают, что получили предупреждение о воздушной тревоге от областной военной администрации. Официальных комментариев на этот счет пока нет.
Напомним, в прошлом году ГСЧС тестировала систему уведомлений о чрезвычайных бедствиях и угрозе обстрелов. Тогда в течение месяца украинцы четырежды слышали громкие сигналы своих телефонов.
Скорее всего, в ОВА решили использовать этот канал связи, чтобы известить о тревоге, ведь в Днепре и многих общинах области не слышны уличные сирены. Они не работают из-за проблем с Киевстаром.
Вероятно, пока не поднимут связь и не включат сирены, оповещения будут приходить таким образом. Также на улицах могут ездить патрульные и извещать о тревоге из-за громкоговорителей, об этом ранее предупреждали правоохранители.
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